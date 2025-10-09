A.M.A. Abruzzo: arte e musica per il benessere dei giovani

REGIONE – La Regione Abruzzo ha lanciato A.M.A. – Arte Musica Abruzzo Giovani, un progetto triennale rivolto ai giovani tra i 14 e i 35 anni, con l’obiettivo di contrastare disagio sociale, isolamento e fragilità emotiva attraverso l’arte e la creatività. Attivo da maggio 2025 a maggio 2028, coinvolgerà oltre 600 partecipanti in laboratori, performance, street art, mentorship e attività culturali diffuse su tutto il territorio regionale.

L’iniziativa, sostenuta da un budget di oltre 1,5 milioni di euro grazie al Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili e al cofinanziamento regionale, rappresenta una svolta rispetto ai precedenti interventi per i giovani. Il coordinamento è affidato al Servizio Programmazione Sociale, in sinergia con enti locali, scuole, associazioni e ambiti distrettuali, per garantire un approccio inclusivo e strutturato. L’assessore Roberto Santangelo ha sottolineato il valore dell’arte come strumento di benessere, cittadinanza attiva e dialogo.