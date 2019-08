Alvaro Soler al Città Sant’Angelo Outlet Village: info e probabile scaletta

Quarto grande appuntamento della rassegna estiva #LiveFestival martedì 6 agosto alle 21. Dove parcheggiare la macchina e altre informazioni

Pescara – Il #LiveFestival è ormai un appuntamento immancabile dell’estate all’Outlet Città Sant’Angelo Village. Ritorna la rassegna estiva degli eventi con un’edizione ricca di grande musica. Quarto grande appuntamento del #Livefestival3, il 06 agosto dalle 21.00, arriva il live “Alavaro Soler Summer Tour”, un altro “Big Concerts” dove Alvaro Soler, tra i più amati cantautori internazionali, scalderà l’estate dell’Outlet Città Sant’Angelo Village con 90 minuti di musica dal puro sound latino. Non mancherà il suo nuovo singolo, “La libertad”, estratto dall’album “Mar De Colores” che incoraggia a ballare contro ogni paura in perfetto clima estivo. Un artista che ha fatto delle sonorità latine il suo cavallo di battaglia, sempre in cima alle classifiche, si aggiudica anche nel 2019 il titolo di “Principe dell’estate”.

PROBABILE SCALETTA

Volar Animal Agosto Veneno El mismo sol Tuyo (Rodrigo Amarante cover) Libre Sofia Esperandote El camino Que pasa La cintura Yo contigo, tu conmigo Tengo un sentimiento El mismo sol Cuando volveras

COME SEGUIRE IL CONCERTO

L’ingresso al Live è completamente gratuito: per accedere all’area concerto sarà necessario ritirare il pass presso l’Infopoint e/o postazioni dedicate all’interno del Città Sant’Angelo Village Outlet.

Il giorno dell’evento sarà possibile accedere all’Outlet dalle ore 10:00 dagli ingressi A e D. L’accesso all’Area Concerto è prevista dalle ore 17.00, con unico ingresso da Piazza Verde interna all’Outlet. Inizio spettacoli alle ore 21:00.

Per chi arriva in auto sono previsti parcheggi interni all’Outlet (fino ad esaurimento posti disponibili), oltre all’area parcheggio del Centro “IBISCO” di Città Sant’Angelo con trasferimento per l’Outlet mediante servizio gratuito bus/navetta A/R dedicato, con partenza dalle 16:30 ogni 10 minuti fino alle 2.15.

Per maggiori informazioni su come accedere ai grandi concerti e dove ritirare i pass vi invitiamo a visitare https://www.cittasantangelovillage.com/informativa-per-accesso-ai-concerti-livefestival3/

Shopping e ristoranti fino alle 24.00. Per l’occasione dalle ore 17.00 alle ore 20.00 lo shopping sarà accompagnato dalla musica e intrattenimento di Radio Delta1 che trasmetterà in diretta dell’Outlet con una postazione dedicata, vicino alla Food Court. Inoltre, solo il 06 agosto, per i possessori di Privilege Card ci sono le “Special Sales“: ulteriore 20% sul prezzo a saldo, nei negozi aderenti.