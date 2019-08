Alvaro Soler tra luci, divertimento e ottima musica [FOTO]

Un vero successo la prima tappa del nuovo tour europeo al Village di Città Sant’Angelo (PE). Migliaia di fans a far festa e biglietti esauriti dalla mattina

CITTÁ SANT’ANGELO – Il 6 agosto Alvaro Soler è stato protagonista all’Outlet Village di Città Sant’Angelo per la rassegna #Lifefestival3 che ha portato già nomi importanti come Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso nel Deejay Time e Giusy Ferreri. Migliaia di fans hanno affollato il centro sin del pomeriggio con biglietti omaggio esauriti già dalla mattina. Un appuntamento molto atteso che ha richiamato visitatori da tutto Abruzzo e non solo. Il cantante ha proseguito il tour ieri a Castiglioncello (LI) mentre domani sera sarà ad Asiago prima di far tappa nei principali paesi europei dalla Repubblica Ceca alla Svizzera, passando per Francia, Olanda, Belgio, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Ungheria.

Poco dopo le 21.30 Soler ha aperto il live sulle note di “No te vavas”, brano uscito lo scorso anno e proseguito con “Puebla” e il nuovo singolo uscito lo scorso maggio , che sta esplodendo anche sui social. Ritmo, luci molto ben studiate e un sound davvero molto accattivante e di assoluta qualità hanno accompagnato le varie fasi della serata. Vero showman Alvaro si muove con disinvoltura sul palco, volteggia e coinvolge la band con tanti interessanti musicisti, dai due fiati alla tastierista.

Che sia un concerto pieno di gioia e allegria lo si vede dai volti dei bambini e ragazzini che hanno molto gradito la performance del cantante partecipando sempre attivamente ai suoi brani. In particolare sulle note di “Yo contigo, tu conmigo” dove si è creato una bel duetto con il protagonista della serata. Spazio anche a un duetto in “Libre” (brano del 2016 realizzato con Emma) in compagnia della sua tastierista e corista.

Ma la vera sorpresa è vedere un Soler anche nelle vesti di cantautore quando cambia la scenografia e seduto al piano con una bajour accesa e luci soffuse intona “Nino perdido”. Nell’occasione vuole ricordare Domenico Modugno e la sua importanza per tutta la musica italiana nel mondo. Con grande umiltà Alvaro non nasconde i suoi sentimenti davanti al pubblico quando sottolinea l’importanza della famiglia , sopratutto quando questa ti è più lontana.

Si entra nel vivo del concerto con le hits che si susseguono da “Animal” a “Loca” quindi l’originale “Histerico” prima di uno dei suoi più grandi successi “La Cintura”. In un paio di occasioni l’artista è sceso tra il pubblico per salutarlo, abbracciarlo e condividere momenti speciali tra cannoni che sparano coriandoli e filanti e palloni giganti che rimbalzano in mezzo alla folla in festa. Il finale non poteva essere dei migliori grazie ai brani “Bonita” e “Sofia”. Un maxi selfie con lo sfondo dei fans e il saluto con la promessa di rivederci presto. Un grande bel salto di qualità questo concerto, a due anni di distanza dalla tappa di Pescara che lancia sempre più Alvaro Soler nel panorama delle star internazionali di spicco per i prossimi anni.

Scaletta del concerto di Alvaro Soler al Village Citta Sant’Angelo del 6 agosto 2019

No te vayas

Puebla

La libertad

Ella

Au au au

El mismo sol

Yo contigo, tu conmigo

Michelle dara – Libre

Animal

Nino perdido

Cuando volveras

Esperandote

Agosto

Loca

Histerico

La cintura

bis

Bonita

Sofia