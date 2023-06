“Altre Scritture”, anteprima della presentazione del libro a Pescara

A Pescara, presso Ci vuole un Villaggio aps il 24 giugno sarà presentato un progetto innovativo di scrittura creativa per diversamente abili

PESCARA – Sabato 24 giugno dalle 17 presso la sede di Ci vuole un Villaggio aps (Via Villetta Barrea 24). Presentazione, in anteprima nazionale del libro “Altre Scritture – voci immagini cuori storie” edito da LFA Publisher, curato da Beniamino Cardines in collaborazione con La Casa di Cristina OdV/ETS.

Il libro testimonia l’esperienza di un laboratorio di scrittura creativa attivo da anni. Un progetto innovativo di scrittura, letteratura e lettura espressiva, ideato e pensato per i ragazzi e ragazze diversamente abili. Promosso da La Casa di Cristina OdV/ETS, realizzato presso la sede di Ci vuole un Villaggio aps a Pescara. Il laboratorio “Ooops! (scrittori speciali)” è curato-ideato da Beniamino Cardines (scrittore e giornalista), in collaborazione con LFA Publisher (Italia-Spagna), AP/ArteProssima-pinacoteca d’arte contemporanea, Bibliodrammatica aps, OL//OfficineLetterarie aps. Realizzato con il contributo del Comune di Pescara.

Francesca Crescenti, presidente La Casa di Cristina OdV: “Abbiamo incontrato le famiglie, le abbiamo ascoltate e con loro immaginato questo progetto-laboratorio che da una parte stimola creativamente i ragazzi e le ragazze, dall’altra li accompagna in un percorso di educazione al linguaggio, orientamento e coscienza critica, aiutandoli a esprimersi e dando continuità formativa alla loro preparazione culturale (long life learning).”

Hanno scritto per Altre Scritture:

Carlo Masci (Sindaco di Pescara) – Stefania Catalano (docente, consigliere comunale a Pescara) – Marco Eugenio Di Giandomenico (Critico d’Arte Contemporanea, Teorico dell’Arte Sostenibile) – Giovanni D’Alessandro (scrittore, giornalista, critico letterario) – Donato Fioriti (Dir. Radio Luce Abruzzo INBLU2000, Dirigente FIGEC/Federazione Italiana Giornalismo, Editoria, Comunicazione) – Esmail Mohades (scrittore, giornalista) – Pietro Santoro (scrittore, giornalista, responsabile comunicazione per LFA Publisher) – Alberto Raffaelli (docente, amministratore del gruppo Facebook Segnalazioni Letterarie) – Domenico Trozzi (già Generale della Polizia di Stato, Fondatore di Prossimità alle Istituzioni, e di Cavalieri Erranti aps) – Antonio Lera (psicoterapeuta, poeta) – Corrado Maria Armeri (Gran Maestro del Sovrano Ordine Templare) – Marco Schiavone (presidente di ERACLE Templari Federiciani aps – Protezione Civile Abruzzo F.I.S.A.) – Angela Curatolo (giornalista, direttrice responsabile di www.giornaledimontesilvano.com) – Patrizia Splendiani (counselor relazionale a indirizzo mediacomunicativo®) – Francesca Di Giuseppe (giornalista sportiva, blogger) – Annamaria Acunzo (docente, sommelier, dirigente Cipas Abruzzo) – Adriano Segarelli (artista visivo, scrittore) – Alessandra D’Ortona (docente, artista visiva) – Antonio Foti (scrittore) – Raffaella Bonazzoli (artista visiva) – Carmen Padalino (Presidente di Cavalieri Erranti aps) – le ragazze e i ragazzi del Servizio Civile e Roberta Pagliuca (responsabile comunicazione per La Casa di Cristina OdV/ETS) – Beniamino Cardines (scrittore, giornalista).