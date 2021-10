A Sulmona l’iniziativa “Allenare il modo di vedere lo sport”: ecco quando

Sabato 16 ottobre si palerà dell’importanza di praticare attività fisica e alimentarsi in maniera corretta quando si é over 64

SULMONA – A Sulmona, in provincia dell’Aquila, verrà presentata sabato 16 ottobre l’iniziativa “Allenare il modo di vedere lo sport”, ovvero quanto siano importanti praticare attività fisica e alimentarsi in maniera corretta per chi è… “giovane da più tempo”.

Offriranno la propria esperienza e il proprio contributo tre personalità dello sport abruzzese: Piero Natale presidente ANSMeS Abruzzo; Marcello Cifani, istruttore ISEF, illustrerà l’importanza di evitare al massimo la sedentarietà; Alessandra D’Ettorre che è stata atleta di valore nel ciclismo: nel ciclismo su strada campionessa mondiale juniores 1996 e campionessa europea Under 23 nel 2000; quattro campionati del mondo categoria Elite più una convocazione olimpica con la maglia azzurra.

La giornata rientra nel progetto “Allena il modo di vedere lo sport”, ideato dall’USSI Nazionale per i progetti annuali che “Sport e Salute S.p.A.” chiede alle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI al fine di sostenere la cultura dello sport. L’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) è capofila delle altre tre Associazioni Benemerite che hanno partecipato a programmare e dar vita al progetto: ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo); CISCOD (Comitato Italiano Sport contro Droga); APEC (Associazione Pensionati CONI). Per completare l’offerta informativa, c’è anche l’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) associazione classificata tra gli Enti nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Appuntamento sabato 16 ottobre alle 17,30 presso la palestra Top Club in Viale della Repubblica, 12 a Sulmona.

Al termine si procederà a una lezione pratica per il benessere fisico.

Per il rispetto delle normative anti Covid-19 è obbligatorio esibire il Green Pass.