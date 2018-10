Alessandra Capio alla Feltrinelli per presentare il suo romanzo

Il 13 ottobre “Il taxi dei destini compiuti” dialogherà con Ilaria Grasso e Alessandra Perrozzi: la trama e scheda del libro

PESCARA – Sabato 13 ottobre ore 18 presso al Libreria La Feltrinelli di Pescara Alessandra Capio presenta il suo ultimo romanzo “Il taxi dei destini compiuti”. Dialogherà con Ilaria Grasso e Alessandra Perrozzi sui viaggi nel tempo, sulla musica e sull’importanza di una città mai nominata in un romanzo.

TRAMA

Un misterioso taxi, in grado di superare le barriere del tempo, attraversa le esistenze di sei personaggi: Angelo, chirurgo avviato ad una carriera prestigiosa; la giovane pianista Eleonora alle prese con la demenza del padre; Giuseppe, sacerdote in fuga da un passato doloroso; l’anonimo impiegato comunale Sante, af itto da un caso di coscienza; Gian Carlo, padre segnato da una perdita terribile; Alessio, ragazzino scappato da casa. L’incon- tro con il tassista fornirà ad ognuno l’occasione di rielaborare il proprio destino. Su tutti la voce di Mattia si leva a celebrare un percorso d’amore lungo quarant’anni per preservarne la memoria dalla malattia e dalla morte.

Dice Alessandra Capio:

“Dove adesso c’è laFeltrinelli un tempo a Pescara c’era il cinema Centrale detto “Il pidocchietto” . Noi bambini ci andavamo la domenica mattina a vedere i film di Ciccio e Franco; alla fine ci regalavano un poster o un po’ di figurine. Il resto della settimana davano film a luci rosse, ed era strano che il termine di qualche spettacolo coincidesse con l’uscita dalla messa nella chiesa a pochi passi. Come ogni città di provincia che si rispetti sacro e profano vanno a braccetto. Ma ora che Il pidocchietto non c’è più e che dalle sue ceneri è nata una libreria di quelle importanti e moderne, il giorno della presentazione del Taxi, anche solo per un attimo, sarà come viaggiare indietro nel tempo, perché la memoria dei luoghi ci costruisce, un poco, ed è motivo di ciò che siamo oggi”.

SCHEDA

Editore: Lupieditore

Anno edizione: 2018

In commercio dal: 1 febbraio 2018

Pagine: 306 p., Brossura

EAN: 9788899663162