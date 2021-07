All’Anfiteatro romano di Alba Fucens torna Alba Off (Limits): ecco quando

Dal 10 al 20 agosto la terza edizione della tassegna teatrale estiva organizzata dal Teatro Off (Limits) di Avezzano

MASSA D’ALBE – Si avvicina la terza edizione di Alba Off (Limits), la rassegna teatrale estiva, organizzata dal Teatro Off (Limits) di Avezzano e dalla compagnia Teatranti Tra Tanti, che anche per quest’anno si svolgerà all’interno della suggestiva cornice dell’Anfiteatro romano di Alba Fucens. La rassegna, prevista dal 10 al 20 agosto, è realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio d’ Abruzzo, il Comune di Massa D’Albe, l’Associazione culturale Feel e la Compagnia Assioma.

Attraverso una programmazione ricca e avvincente, patrocinata dal Comune di Avezzano e realizzata con il sostegno della Fondazione Carispaq e del Consiglio regionale dell’Abruzzo, i direttori artistici Alessandro Martorelli e Antonio Pellegrini, coadiuvati dalla project manager Cinzia Pace, riapriranno le porte del teatro di qualità agli spettatori.

La conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Alba Off (Limits) avrà luogo il prossimo 8 luglio a partire dalle 18 al cortile esterno della Chiesa di S. Pietro in Albe.

Il programma

10 agosto ore 21

“Facciamo a pezzi Shakespeare”, di e con Teatranti Tra Tanti

12 agosto ore 21

“L’Acquacanta – Omaggio a Dante Alighieri”, di e con Sergio Meogrossi

13 agosto ore 18

“Piccolo piccolissimo, Grande grandissimo”, spettacolo per ragazzi a cura del Teatro dei Colori

14 Agosto ore 21

“Pagine da Musical”, di e con Seven Arts Theatre Studio

16 agosto ore 21

“I Matti di Dio”, di e con Federico Perrotta

17 Agosto ore 21

“Live in Alba Blues” con Shanna Waterslown

18 Agosto ore 21 “A letto dopo carosello”, di e con Michela Andreozzi

20 Agosto ore 21

“Lo Zingaro”, di e con Marco Bocci

Campagna Crowfounding

Per supportare la nuova edizione di Alba Off Limits gli organizzatori hanno lanciato una campagna di crowdfunding, su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Si può contribuire attraverso l’acquisto del singolo biglietto oppure dell’abbonamento o della maglietta personalizzata. Addirittura, tra le opzioni, è prevista anche la possibilità di acquistare uno spettacolo presso la propria abitazione a cura della compagnia Teatranti Tra Tanti!