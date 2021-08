Alba Adriatica, tentato furto di biciclette: denunciate tre giovani

ALBA ADRIATICA – Ad Alba Adriatica, invece, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno deferito tre giovani romani responsabili del tentato furto aggravato di tre biciclette da passeggio. Il destino avverso ai tre li ha fatti sorprendere dai militari di Alba Adriatica, impegnati per le vie cittadine nel controllo del territorio, mentre si stavano accingendo a caricare in tutta fretta sulle auto, prima del ritorno nella Capitale, tre biciclette prelevate in una via centrale di Alba Adriatica.

Vista l’urgenza di allontanarsi frettolosamente dal luogo, non si erano nemmeno preoccupati di rompere i catenacci, cosa che avrebbero sicuramente fatto con tutta calma una volta rientrati nelle rispettive residenze. Ora dovranno, rispondere dinanzi al Tribunale di Teramo per la bravata di fine estate.