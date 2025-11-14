Aeroporto d’Abruzzo supera il milione di passeggeri: Verrecchia (FdI) esulta per il traguardo storico

PESCARA – L’aeroporto d’Abruzzo ha ufficialmente superato la soglia del milione di passeggeri, un risultato che segna una svolta per lo scalo regionale e che viene accolto con entusiasmo dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Un traguardo storico – ha dichiarato Verrecchia – che conferma la bontà delle scelte strategiche adottate dall’amministrazione Marsilio. Non è frutto del caso, ma di un lavoro serio e programmato: l’abbattimento delle tariffe aeroportuali, l’apertura a nuovi voli internazionali e l’allungamento della pista hanno reso lo scalo competitivo e attrattivo”.

Secondo Verrecchia, il risultato certifica la crescita del turismo in Abruzzo, che si colloca tra le regioni italiane con il più alto incremento di presenze. “Ancora una volta – ha aggiunto – vengono smentiti i soliti gufi della sinistra, che parlavano di promesse senza futuro. I numeri parlano chiaro: l’aeroporto decolla davvero e porta con sé la crescita dell’intero territorio”.

Il superamento del milione di passeggeri rappresenta un punto di svolta per lo sviluppo infrastrutturale e turistico della regione, rafforzando la posizione dell’Abruzzo nel panorama nazionale e internazionale.