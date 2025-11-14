Giulianova cresce nel turismo: 572.373 presenze tra gennaio e settembre 2025

GIULIANOVA – La Regione Abruzzo ha diffuso in queste ore i dati provvisori relativi ai flussi turistici registrati nei comuni. Tra Gennaio e Settembre 2025 la Città di Giulianova ha potuto contare su 572.373 presenze. Rispetto al 2019, quando furono 490:000, l’incremento è pari a 80.000 unità. La ricaduta finanziaria sul territorio, ovvero l’indotto calcolato in base alla spesa giornaliera media pro capite, è stimata con un incremento annuo di otto milioni di euro. Sono, nell’ordine, Germania, Svizzera e Francia i primi tre Paesi di provenienza dei turisti stranieri. Gli italiani sono stati principalmente laziali e, a seguire, lombardi, abruzzesi, emiliani e veneti. Oltre il 50% dei visitatori ha scelto di soggiornare in albergo, confermando la cospicua incidenza di presenze con capacità di spesa medio-alta.

“Si tratta di un risultato storico che ci soddisfa sotto tutti i punti di vista – sottolinea l’assessore al Turismo Marco Di Carlo – Era nostra ambizione arrivare a quota 600.000. Credo che, a fine dicembre, l’obiettivo sarà centrato o comunque sfiorato. Siamo al vertice dei centri costieri teramani, anche nei dati sull’occupazione. Il risultato si deve agli sforzi profusi per incentivare la destagionalizzazione turistica, per le competenze e le capacità messe in campo.

L’ Amministrazione ha fatto davvero del suo meglio, giovandosi anche di una rete importante di collaborazioni. Ringrazio a tal proposito gli operatori della ricettività e della balneazione, gli esercenti e i componenti della Consulta del Turismo, che presto andremo a rinominare. Siamo grati ai dirigenti, ai dipendenti degli Uffici e dello Iat, al Comando della Polizia Municipale. Il nostro grazie va inoltre a tutti i giuliesi, una comunità evidentemente matura, accogliente e ben disposta. La Costa del Gigante fa riferimento ad un territorio vasto, dalle potenzialità enormi. La strada che abbiamo intrapreso sta dimostrando di essere efficace. Continueremo a percorrerla, nella stessa direzione, puntando a positivi e sempre migliori risultati”.