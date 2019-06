Aeroporto d’Abruzzo, apprezzamenti per le festa della musica

Passeggeri in partenza tra le note dei violini del Conservatorio, per l’edizione 2019 della manifestazione che ha coinvolto 17 aeroporti italiani

PESCARA – Passeggeri entusiasti ieri mattina in Aeroporto a Pescara, per l’esibizione del trio di violiniste del Conservatorio del capoluogo adriatico, “Les Trois Graces”, composto da Kristina Esekova, Rossella Frasca e Giulia Di Fabio, che si sono esibite nell’ambito dell’edizione 2019 della “Festa della Musica”.

La manifestazione internazionale, è stata promossa nel nostro Paese dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla SIAE, in collaborazione con molti altri enti e associazioni culturali.

Diciassette gli Aeroporti nazionali coinvolti, tra i quali quello d’Abruzzo, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di aggregazione tra le varie culture e promuovere i giovani, attraverso il linguaggio universale della musica, capace di mettere in contatto culture e mondi diversi.

L’esibizione musicale delle tre violiniste del Conservatorio ha allietato l’attesa dei viaggiatori, offrendo un programma di tutto rispetto: Ernst Spiess, studio per 3 violini op. 48, Allegro, Notturno e J.L. Bella, con sonata per 3 violini op.4, Allegro moderato, Adagietto, Vivace e Allegro.

La società di gestione aeroportuale Saga, ha ringraziato il Direttore del Conservatorio di Pescara per l’adesione all’iniziativa e la disponibilità, auspicando il prosieguo di iniziative come questa, in un Aeroporto sempre più moderno ed accogliente.