Il trio “Les Trois Graces”, concerto di violini all’Aeroporto d’Abruzzo

Il 21 giugno i violini del Conservatorio di Pescara accompagneranno la terza edizione della manifestazione Festival dello Sviluppo Sostenibile

PESCARA – Venerdì prossimo, 21 giugno alle ore 12, lo scalo pescarese dell’Aeroporto d’Abruzzo ospiterà i violini del Conservatorio di Pescara con il trio “Les Trois Graces”, composto da Kristina Esekova, Rossella Frasca e Giulia Di Fabio, che si esibiranno nell’area partenze, allietando l’attesa de passeggeri.

L’evento in questione rientra nell’ambito del Festival italiano dello Sviluppo Sostenibile, giunto alla sua terza edizione. Si tratta di una delle più grandi iniziative nazionali di sensibilizzazione, sui temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, organizzata come ogni anno dall’Asvis (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile).

Centinaia di eventi promossi su tutto il territorio nazionale tra convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazione di libri e documentari, organizzati con l’obiettivo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni ed istituzioni, alla costruzione di un mondo sostenibile che non lasci nessuno indietro, così come previsto dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta anche dall’Italia.

“Ancora una volta il nostro Aeroporto dimostra di essere una struttura moderna e versatile, vicina ai cittadini ed al territorio – sottolinea il Presidente della Saga Enrico Paolini – capace di offrire ai passeggeri un ventaglio sempre più ampio di voli, ma anche una struttura moderna, confortevole e sensibile alle tematiche di sostenibilità. Aderiamo con orgoglio a questa importante iniziativa, ringraziando il Conservatorio di Pescara per la collaborazione, ed invitiamo chi volesse a partecipare a questo momento musicale di notevole livello”.