Adriatica Press Teramo, entusiasmo per la presentazione ufficiale

Il presidente Ruscitti: “Siamo pronti ed avremo quell’entusiasmo e quell’incoscienza giusti per tornare a casa con i due punti“

TERAMO – Mercoledì mattina, 3 ottobre, presso l’Ipogeo, si è svolta la presentazione ufficiale dell’Adriatica Press Teramo Basket 1960. Tanto entusiasmo per i nuovi arrivati e tanta attesa per quanto riguarda il primo impegno di campionato, domenica 7 ottobre, fuori casa contro l’Ancona.

A fare i consueti saluti di rito ci ha pensato il Presidente biancorosso, Ermanno Ruscitti: ”Era giusto presentare la squadra per la prima volta in questo luogo simbolico che è l’Ipogeo. É un gesto con il quale vogliamo far capire che il Teramo Basket è un patrimonio della città e dei teramani. Finalmente domenica si comincia dopo un lungo precampionato su un campo difficile come Ancona. Siamo pronti ed avremo quell’entusiasmo e quell’incoscienza giusti per tornare a casa con i due punti”.

Oltre ai massimi dirigenti biancorossi era presente anche l’Assessore allo Sport, Antonio Filipponi che è tornato sulla questione Pala Scapriano: ”In questi mesi abbiamo lavorato tantissimo per riaprire il Palaskà, c’è stato un continuo incrociare d’idee e di modalità per raggiungere questo obiettivo. Finalmente nei prossimi giorni ci saranno le prescrizioni dell’ufficio tecnico e la delibera sulle tariffe e dalla prossima settimana apriremo con una gestione diretta l’impianto. Con questo favoriamo un’attività sociale importantissima della nostra città e sono felice che l’Adriatica Press Teramo giocherà nella vera casa del basket”.