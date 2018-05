AcquaeSapone – Real Rieti 3-1: ai nerazzurri la gara1

Venerdì si gioca il match di ritorno delle semifinali scudetto, primo match point verso la finale

CHIETI – Pérez incassa la prima vittoria nella serie delle semifinali e fa infiammare l’Abruzzo del futsal. L’AcquaeSapone Unigross batte il Real Rieti 3 a 1 e si porta avanti. Venerdì sera a Rieti, Murilo e compagni si giocano il primo match point per volare in finale scudetto. Intensità ai massimi livelli fin dal calcio d’inizio, ma la squadra di Pérez ha fame di applausi dei suoi quasi mille tifosi e trova il vantaggio con la puntata di sinistro di capitan Murilo, che fa esplodere il palazzetto. Il gol galvanizza l’ambiente, la squadra di casa trova (3’03’’) un rigore per fallo di Corsini su De Oliveira.

Dal dischetto va Bertoni che però si fa parare il tiro da Garcia Pereira, un minuto dopo ancora decisivo su Lukaian. Entra in scena anche Mammarella (5’), che regala la prima perla della serata stoppando l’ex compagno Caetano. I nerazzurri sono su di giri e non intendono abbassare la tensione, De Oliveira in grande serata, lavora un pallone sul lato sinistro, si gira e offre a Murilo la palla del bis: piatto a girare che s’infila tra le gambe di Garcia Pereira. Altra esplosione di gioia del PalaSantaFilomena, che si alza in piedi sul destro al volo di Lima che accarezza il palo ed esce, qualche istante dopo il raddoppio.

E’ ancora AcquaeSapone sul tabellino: al 9’ girata di Lukaian in area, palla fuori di poco. Sull’azione seguente, Mammarella dice no a Rafinha imbucato centralmente. Al 12’ Murilo serve a Jonas la palla per il tris, sul secondo palo il folletto di Blumenau arriva con un attimo fatale di ritardo per il tap in nella porta vuota. Nerazzurri con cinque falli da gestire per 8’ e in difficoltà nella parte finale di tempo, sul tiro di punta di Joaozinho rischiano grosso: traversa. Prima della sirena, i reatini trovano un gol fortunoso con Corsini, che calcia debolmente sul primo palo, ma trova il piede di Mammarella e il palo come alleati: palla in porta e 2-1.

La ripresa, giocata sul filo del rasoio, è ancora più tesa. Volano via parecchi minuti , prima che i nerazzurri riescano di nuovo a pungere. Prima che scocchi il nono, arriva il terzo gol con il piattone di Bordignon dal limite dell’area. Il cronometro va come un razzo e Bellarte deve provarci con il portiere di movimento nei 7’ finali. Prima con Romano, poi con Paulinho e con Garcia Pereira. A 3’ dalla sirena, De Oliveira meriterebbe un premio, ma il suo coast to coast nella porta vuota si pianta sul palo. Un minuto dopo Lukaian e Jonas dipingono sul parquet, assist geniale del primo, tocco magico del secondo. Palla sopra la traversa di un millimetro. Finita con un crescendo e il pubblico tutto in piedi: quello di casa a celebrare la vittoria nel primo round, quello ospite a salutare i suoi beniamini nonostante il ko.

TABELLINO:

ACQUAESAPONE UNIGROSS – REAL RIETI 3-1 (p.t. 2-1)

ACQUAESAPONE UNIGROSS: Mammarella, Lima, Bordignon, Murilo, Calderolli, Lukaian, De Oliveira, Bocao, Bertoni, Coco Wellington, Jonas, Casassa. All. Pérez.

REAL RIETI: Garcia Pereira, Corsini, Joaozinho, Nicolodi, Rafinha, Paulinho, Schininà, Caetano, Romano, Lupinella, Esposito. All. Bellarte.

ARBITRI: Burattoni (Lugo di Romagna), Scarpelli (Padova), Tupone (Lanciano), crono Rutolo (Chieti).

RETI: nel p.t. 2’24’’ e 6’40’’ Murilo (A), 19’26’’ Corsini (RR); nel s.t. 8’24’’ Bordignon (A).

NOTE: spettatori 800; ammoniti Corsini (RR), Lima (A), Paulinho (RR).

PULLMAN PER RIETI

Per la trasferta sul campo del Real Rieti, in programma venerdì prossimo alle 20 e 30 al PalaMalfatti (diretta su Fox Sports), la società nerazzurra organizza un pullman per i propri tifosi: “Chiunque volesse seguire la squadra è pregato di accreditarsi – entro e non oltre mercoledì 16 maggio – scrivendo una mail all’indirizzo info@acquaesaponec5.it oppure telefonando in sede allo 085950528. La registrazione è necessaria sia per i tifosi che intendono viaggiare con il pullman che la società sta allestendo, sia per chi preferirà mettersi in viaggio con mezzi privati. La società Real Rieti, infatti, garantirà ai tifosi nerazzurri accreditati di poter entrare al palazzetto per assistere alla gara. Senza l’accreditamento ai nostri contatti sopracitati, l’ingresso al PalaMalfatti potrebbe non essere assicurato a causa dell’imminente tutto esaurito”.