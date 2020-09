PESCARA – Pescara calcio e Liceo Maior, un anno insieme. É stato presentato nel tardo pomeriggio di ieri, presso la nuova sede di via Tirino 61/1 l’accordo tra il Liceo Maior e la Delfino Pescara 1936.

L’accordo avrà come punto di forza per gli studenti la possibilità di effettuare, durante le ore di educazione fisica, attività di potenziamento di calcio con gli allenatori e preparatori della Pescara Calcio presso la struttura sportiva dell’antistadio, grazie anche alla disponibilità del Comune di Pescara.

All’evento erano presenti la squadra al gran completo accompagnati dal tecnico Massimo Oddo, il responsabile del settore Giovanile Giuseppe Geria, assente perché impegnato a Milano, il presidente Daniele Sebastiani.

Il primo pensiero del tecnico del Pescara, Massimo Oddo, è rivolto al calcio mercato e rispondendo alle domande dei cronisti ha dichiarato: “ L’attaccante? Tutti sperano che possa arrivare il prima possibile non è un mercato facile – dice Oddo – non ci sono tanti attaccanti in giro che danno la disponibilità. Anche le altre squadre fanno fatica a muoversi“.

Si, aspetta un nome di grido? “La storia del calcio – dichiara il mister – ci insegna che tante volte servono altre cose oltre che il nome come ad esempio se ha una buona tecnica individuale , che sappia giocare una volta insieme ai compagni ma che sappia attaccare la profondità”.

Poi, il discorso si sposta sul capitolo dei difensori: Angella, potrebbe essere il profilo giusto? “É un difensore centrale – dice il tecnico ai cronisti – non mi va di parlare di possibilità e di capire chi potrebbe arrivare, mi sembra ovvio che per quanto concerne le prime due di campionato le squadre non saranno al completo perché il mercato chiuderà la seconda settimana di Ottobre”.