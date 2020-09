Notizie del 15 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 41 sono i ricoverati, 3 persone in terapia intensiva, 1 decesso

REGIONE – Martedì 15 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 14 settembre parlava di un nuovo positivo, 36 ricoverati, 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 532 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 577 i positivi, 473 i deceduti, 2963 i guariti/dimessi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 15 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino del 14 settembre 2020 parlava di 1.008 nuovi casi sul territorio nazionale, 2.122 ricoverati, 197 quelli in terapia intensiva; 14 decessi.

Silvio Berlusconi ha lasciato l’Ospedale San Raffaele ed è in isolamento domiciliare nella sua residenza di Arcore in attesa di due tamponi consecutivi negativi al Coronavirus. Nei prossimi giorni il leader di Forza Italia effettuerà un nuovo tampone e, se risulterà negativo, dovrà attenderne un secondo, nel giro di una settimana, con uguale esito per concludere il periodo di isolamento domiciliare.

Tra misurazione della febbre,obbligo di mascherina e di distanziamento gli studenti sono tornati tra i banchi di scuola in dodici Regioni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. presente a Vo’ per l’inaugurazione dell’anno scolastico, ha dichiarato che il rientro a scuola ha il valore e il significato di una ripartenza per l’intera società. “Ci troviamo di fronte a una sfida decisiva”. Intanto ci sono già i primi problemi. Nel Genovese mancano circa 15mila banchi al punto che in seratail Governatore Toti ha scritto al Ministro Azzolina.