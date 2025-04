Accoglienza extra-alberghiera, in Abruzzo nasce la “welcome card”

PESCARA – È stata presentata una “welcome card” per gli ospiti delle strutture ricettive al loro arrivo, che li collega a diversi partner locali, in particolare piccoli marchi, per creare una sinergia con l’economia del territorio, inclusi cibi locali e artigianato di qualità.

Questa novità è stata illustrata durante l’assemblea annuale dell’associazione “Abruzzobnb di Qualità” a Pescara, presieduta da Lucia Simioni. L’associazione è attiva da 12 anni e collabora con la Cna per connettere le attività artigianali e di servizi con l’accoglienza extralberghiera di qualità, per rafforzare i marchi dei partner tra gli ospiti e negli eventi di promozione.

Il progetto dell’associazione si basa su una rete di un centinaio di associati nelle quattro province abruzzesi, con circa 1700 strutture ricettive extra-alberghiere. Solo l’8% è gestito in modo imprenditoriale, mentre la maggior parte è a gestione familiare, offrendo un’accoglienza autentica e di qualità. I turisti cercano questi valori.

L’associazione punta a valorizzare le proprietà immobiliari e a creare valore economico per il territorio, con benefici per attività locali come panifici e ristoranti. La presenza di turisti genera risultati economici positivi per tutti, come evidenziato da Simioni. In sala erano presenti il direttore regionale Silvio Calice e Gabriele Marchese di Cna Turismo Abruzzo.