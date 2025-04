A L’Aquila la mostra “Earthquakes of Abruzzo (IT) from 2009 Until Today”

L’AQUILA – La mostra “Earthquakes of Abruzzo (IT) from 2009 Until Today” arriva a L’Aquila. Organizzata dalla Regione Abruzzo e dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione, dopo il debutto a Bruxelles e una recente esposizione al Comitato Europeo delle Regioni, l’esposizione si svolge in occasione del 16° anniversario del sisma. È stata inaugurata a Palazzo Margherita il giorno del giuramento del 99° corso dei Vigili del Fuoco. Ffino a domenica 13 aprile, sarà ospitata presso il Consiglio Regionale d’Abruzzo, e poi visiterà la Giunta Regionale e i Comuni coinvolti nella ricostruzione.

Ing. Raffaello Fico ha sottolineato che la mostra testimonia il lavoro fatto insieme dalle istituzioni per restituire identità alle persone. Ing. Salvatore Provenzano ha aggiunto che l’esposizione celebra il recupero degli edifici e il progresso socioeconomico dell’Abruzzo. Questa mostra rappresenta un legame tra passato e futuro, mostrando come il territorio abbia trasformato la tragedia in un’opportunità di rinascita.