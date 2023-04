“Accendi la tua luce”: Fossacesia ricorda le vittime del sisma del 2009

FOSSACESIA – Fossacesia aderisce all’iniziativa “Accendi la tua luce”, lanciata dal sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, ed estesa dall’ANCI Nazionale a tutti i sindaci dei Comuni d’Italia, per ricordare le vittime del terremoto del 6 aprile 2009. Domani, 5 aprile, alle ore 20, davanti al palazzo comunale, si terrà una cerimonia con la partecipazione del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, dei rappresentanti della Giunta e del consiglio comunale in memoria delle vittime del sisma.

“Sarà un momento per far sentire forte il nostro abbraccio a tutti gli aquilani. Dopo 14 anni, in tutti noi sono ancora vivi quei terribili momenti che hanno stravolto L’Aquila e molti altri centri di quella provincia – sottolinea il sindaco Di Giuseppantonio -. Fossacesia è stata da subito vicina a quelle popolazioni e la macchina della solidarietà e degli aiuti si è immediatamente messa in moto. Ancora oggi sentiamo profondo l’attaccamento a quella gente, tant’è che nelle prossime settimane inaugureremo a Fossacesia, alla presenza del sindaco della città capoluogo, Biondi, piazzale L’Aquila”.

In concomitanza con la cerimonia davanti al Comune di Fossacesia, il sindaco Di Giuseppantonio ha invitato i propri cittadini a illuminare domani sera le finestre di casa e i balconi, con le luci dei cellulari o di una candela in ricordo di quanto avvenne il 6 aprile di 14 anni fa.