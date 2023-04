Montesilvano, cartellone estivo 2023: come inviare le proposte

MONTESILVANO – A seguito dell’elevata affluenza di proposte artistiche pervenute all’assessorato agli Eventi del Comune di Montesilvano, si comunica che la data di consegna per le suddette proposte di manifestazione, che entreranno a far parte del cartellone culturale e d’intrattenimento degli eventi estivi, è anticipata al 20 aprile 2023.

“Abbiamo ritenuto opportuno anticipare la data di consegna delle proposte artistiche dal 15 maggio al 20 aprile – ha dichiarato l’assessore Deborah Comardi – a seguito dell’elevato numero di proposte pervenute caratterizzate da un’elevata qualità artistica di per sé già in quantità più che sufficiente per impreziosire la nostra estate montesilvanese. La chiusura anticipata si è resa altresì necessaria anche per consentire una migliore organizzazione logistica del cartellone e degli eventi stessi”.

E’ possibile inviare ancora per pochi giorni le proposte attraverso l’apposito modulo di presentazione che andrà protocollato dunque entro e non oltre il 20 aprile o consegnato personalmente al piano terra del municipio in Piazza Diaz oppure tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.montesilvano.pe.it

Per scaricare il modulo:

https://www.comune.montesilvano.pe.it/wp-content/uploads/2023/02/modulo-proposta-eventi-2023.pdf?fbclid=IwAR3Mwpb6mgzeWLIQ_5Ui4Q4cfE7SMCZ3_76BATII5zTMMZNt5rGtnGXQdYs