“Accelera con Amazon”, webinar dedicato all’Abruzzo: ecco quando

Il 14 aprile la sessione di formazione e coaching online che ha l’obiettivo di sostenere la digitalizzazione di oltre 10mila startup e pmi

MILANO – Continuano gli appuntamenti di “Accelera con Amazon”, con una nuova sessione di webinar gratuiti mercoledì 14 aprile, dedicati alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese, organizzata in collaborazione con gli uffici territoriali Confapi di Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata.

Confapi, nata nel 1947, rappresenta oggi la sintesi di un ampio sistema di Pmi: 83mila imprese con più di 800mila addetti che applicano i 13 Contratti nazionali di lavoro firmati da Confapi (dati Inps); 60 sedi territoriali e distrettuali; 13 Unioni nazionali e un’Associazione nazionale di categoria a cui si aggiungono 2 Gruppi di interesse e 13 Enti bilaterali.

Il webinar, che si svolgerà mercoledì 14 aprile alle ore 11.00, si inserisce nell’ambito del programma di formazione gratuito “Accelera con Amazon”, realizzato in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI), la principale organizzazione di rappresentanza delle Pmi italiane e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, per accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 piccole e medie imprese italiane (PMI).

Per l’occasione, Riccardo Mangiaracina, Direttore International Flex EMBA al MIP Politecnico di Milano e Responsabile scientifico dell’Osservatorio eCommerce B2c della School of Management del Politecnico di Milano, tratterà l’argomento de “L’e-commerce B2C per le PMI”, affrontando i temi dell’evoluzione del mercato e-commerce B2C in Italia, della rilevanza strategica dell’e-commerce e delle fonti del valore, fino ai canali di vendita online. Francesca Pellizzoni, Senior Program Manager SBE di Amazon, terrà uno speech dal titolo “Come vendere sullo store Amazon passo dopo passo”, illustrando le opportunità offerte dalle vendite online per raggiungere nuovi clienti e tutti i passaggi necessari per iniziare a vendere online. Un momento di confronto finale consentirà agli iscritti di approfondire i temi emersi.

Il webinar gratuito riservato alle aziende iscritte presso gli uffici territoriali di Confapi sarà un’occasione di confronto e formazione con l’obiettivo di accelerarne la digitalizzazione e implementarne la propria presenza in rete. Le aziende interessate a partecipare agli eventi parte del programma “Accelera con Amazon” possono iscriversi a questo link: https://services.amazon.it/accelera-con-amazon/contattaci.html?ld=MPITSOAEDU_CFI

Per maggiori informazioni su “Accelera con Amazon” visita la pagina: http://www.amazon.it/accelera-con-amazon.html