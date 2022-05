Accademia del Musical Theater: due spettacoli in scena a Pescara

Al Cerulli Casa delle Arti di Pescara, tra recitazione canto e ballo, grande impatto emotivo e temi attuali, due appuntamenti il 27 e 28 maggio

PESCARA – Il 27 e 28 maggio in scena al Cerulli di Pescara i giovani attori dell’ ATM (Accademia del Musical Theater) di Pescara in due spettacoli coinvolgenti. Il primo è “Brodway on the Road”, una carrellata dei più famosi musical che hanno consacrato la storia del teatro. Il secondo è “La Confessione” atto unico di Giada Trebeschi che affronta l’argomento, tristemente attuale dello stupro di guerra, con uno scambio di ruoli significativo come spiega Silvano Torrieri regista, attore e fondatore dell’accademia: “In teatro possiamo raccontare la vita rappresentandola, possiamo vederla e comprenderla. Spesso però, facciamo fatica a capire quanto dolore o gioia possano infliggerci gli altri. Permettere a una donna di interpretare un ruolo maschile e viceversa, un uomo un ruolo femminile, ci ha permesso di poter affrontare il dolore, l’incomprensione, con un rispetto “superiore”. Ci ha permesso di capire come uomini e donne di questo mondo, che siamo unicamente e indistintamente essere umani”.

Protagonisti i giovani performer dell’accademia.

Saranno presenti Maria Rita Carota e Nicla Di Nisio assessori alla cultura e alle politiche sociali del Comune di Pescara

I biglietti sono acquistabili su ciaotickets

Venerdì 27/05/2022 ore 21:15 http://www.ciaotickets.com/biglietti/broadway-road-pescara

Sabato 28/05/2022 ore 21:15 https://www.ciaotickets.com/biglietti/la-confessione-pescara