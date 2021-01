Abruzzo in zona gialla dal 1° febbraio: cosa cambia da lunedì

Riaprono bar e ristoranti fino alle 18; riaprono anche i musei nei giorni feriali; via libera agli spostamenti fuori dal Comune

PESCARA – Dalla mezzanotte di domenica 31 gennaio l’Abruzzo passa in fascia gialla dal momento che, secondo i dati indicati nel report settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità, nel periodo tra il 18 e il 24 gennaio, ha registrato un indice Rt inferiore a 1 e un rischio di contagio basso o moderato.

Le Regioni, sono intervenute affinché la classificazione non slittasse di una settimana per una questione burocratica e questo ha permesso a 11 territori di passare all’area color giallo. Restano in arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia di Bolzano.

“Una buona notizia per l’Abruzzo: ho appena avuto conferma dal ministro Speranza che da lunedì 1 febbraio (e non da domenica 31 gennaio, come inizialmente appreso) la nostra regione passerà in fascia gialla.-ha commentato sui social il Governatore Marsilio – Alla soddisfazione, si unisce l’appello al rispetto delle regole: il virus c’è ed è importantissimo non abbassare la guardia”.

Ecco cosa cambia

Zona gialla significa che bar e ristoranti potranno offrire la consumazione al pubblico dalle 5 alle 18; dopo le 18 potranno restare aperti per l’asporto solo gli esercizi dotati di una cucina. Sempre consentita la consegna a domicilio.

Riaprono anche i musei, solo nei giorni feriali.

Sarà possibile uscire dal proprio Comune senza autocertificazione, ma fino al 15 febbraio non è permesso spostarsi in un’altra Regione. È possibile raggiungere seconde case fuori regione, ma solo se di proprietà o in affitto e solo insieme al proprio nucleo familiare.

Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Le visite a parenti e amici sono consentite, all’interno della propria regione, massimo una volta al giorno spostandosi al massimo in due persone, fatta eccezione per i minori di 14 anni e conviventi disabili/non autosufficienti. Restano chiusi palestre, piscine, cinema, teatri; e sospesi congressi, fiere e manifestazioni.