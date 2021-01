Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 29 gennaio 2021

Notizie del 29 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 399 ricoverati, 4 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 29 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 268 nuovi positivi su 2.745 tamponi analizzati. 5 decessi che hanno portato il totale a 1446. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 30.206. I ricoverati in malattie infettive sono 399, in terapia intensiva 40. Gli attualmente positivi sono 10.047.

Come annunciato dal Presidente Marsilio, “le prime anticipazioni del Rapporto settimanale della Cabina di Regia indicano una sensibile discesa dell’indice Rt in Abruzzo, che si ferma a una media di 0,81”. Si attende, pertanto, che da domenica 31 gennaio la Regione torni in fascia gialla.

Inizierà nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio a Fossacesia lo Screening di massa per Covid-19 con tamponi rapidi. Presso la palestra polivalente di via Primo Maggio saranno eseguiti i test che riguarderanno per primi gli alunni delle scuole elementari e medie della città e per i ragazzi che frequentano le scuole superiori fuori comune, compresi i familiari (genitori, fratelli e sorelle). Nel secondo turno, la cui data sarà comunicata nei prossimi giorni, sarà sottoposta a screening tutta la restante popolazione.

Nei prossimi giorni lo screning sarà effettuato Lanciano e Ortona. A L’Aquila si chiude la campagna “Screening per lo sport” promossa dal Comune dell’Aquila. In vista della ripresa delle attività agonistica dirigenti, tecnici, accompagnatori e atleti, soprattutto quelli impegnati in sport di contatto, potranno sottoporsi a test antigenico rapido, gratuito e su base volontaria, per tornare sui campi da gioco in sicurezza.

A Roccaraso, i considerazione della situazione epidemioloogica in atto, il Sindaco ha disposto con ordinanza la chiusura del convitto presso l’Istituto Scolastico IPSSEOA (Istituto Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione), aule e servizi annessi, nonché degli uffici, con sospensione delle correlate attività.