Abruzzo in zona arancione dal 17 gennaio: il commento di Marsilio

Sulla base dei nuovi parametri decisi del Governo, l’indice RT a 1,12 porta la Regione in zona arancione da domenica 17 gennaio

PESCARA – Sulla base dell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità, il Governo ha deciso che dal 17 gennaio l’Abruzzo tornerà in zona arancione: a breve il Ministo della Salute Roberto Speranza firmerà l’apposita ordinanza.

“Il ministro Speranza mi ha appena comunicato che la Regione Abruzzo sarà arancione, come gran parte del territorio nazionale. -ha commentato sui social il Governatore Marco Marsilio – Nonostante la Cabina di regia abbia registrato impatto basso, probabilità moderata, nessuna allerta, livello di rischio complessivo moderato, purtroppo l‘indice RT a 1,12 (praticamente allineato alla media nazionale) porta l’Abruzzo in arancione a partire da domenica. Purtroppo la nuova soglia più restrittiva recentemente approvata dal Governo produce questo risultato. Torneranno quindi a chiudere bar e ristoranti, che potranno tornare a fare solo asporto. I bar con la nuova ulteriore limitazione fino alle ore 18. Per le scuole nessun cambiamento: continueranno a fare la didattica a distanza al 50% come avviene già da lunedì.

Rinnovo con ancora maggior vigore la richiesta al Governo di fare presto con gli indennizzi, altrimenti queste nuove restrizioni rischiano di trasformarsi in una mazzata mortale per interi settori. Stesso discorso per la filiera del turismo invernale, colpito dallo spostamento al 15 febbraio della riapertura, cosa che per molti impianti vuol dire di fatto aver perso l’intera stagione o quasi”.