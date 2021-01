Riorganizzazione dei mercati a Chieti, sopralluogo del Comune

Sindaco e assessore Pantalone: “Abbiamo una prima mappa decisa con il tavolo degli operatori, testati punti di forza e criticità sul campo”

CHIETI – Uffici dell’assessorato al Commercio e operatori mercatali al lavoro sulla riorganizzazione del mercato e sulla stesura del piano per la sicurezza. Stamane il sopralluogo voluto dall’assessore al Commercio Manuel Pantalone, a cui ha partecipato anche il sindaco Diego Ferrara, per verificare sul campo, quello del mercato del venerdì lungo corso Marrucino e via della Liberazione, le proposte scaturite dal tavolo tecnico.

“Come anticipato prima delle feste con il neonato tavolo tecnico dedicato ai mercati – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Manuel Pantalone – abbiamo già una prima stesura della riorganizzazione, concepita dal lavoro degli uffici del Commercio e dalle istanze degli operatori, che per noi sono interlocutori preziosi, affinché il mercato realizzi le esigenze di tutti, a partire dall’utenza. I protocolli covid, che ci hanno fatto da riferimento sin dal primo giorno, applicati alla necessità di consentire il più possibile le vendite per sostenere il settore, hanno portato a una mappa che oggi abbiamo verificato su strada, per capire cosa cambiare e come migliorare la prima proposta e arrivare a un piano della sicurezza completo e rispondente alla realtà cittadina.

Interloquendo proprio con gli operatori abbiamo analizzato criticità e punti di forza, affinché tutte le regole siano rispettate, in termini di distanze e di convivenze, ad esempio quella di consentire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso, anche nelle zone più ristrette del nostro mercato nel centro storico. Fatti gli aggiustamenti, a breve il tavolo sarà di nuovo sentito per avallare le scelte e arrivare a una stesura definitiva, pronta per diventare operativa. Anche stamane abbiamo potuto constatare che le attività mercatali si svolgono senza particolari problemi e in piena adesione alle regole per limitare i contagi, cosa di cui ringraziamo gli operatori, ma anche i cittadini e le forze di protezione civile e della Polizia Municipale la cui sinergia è fondamentale affinché tutto si svolga nel migliore dei modi”.