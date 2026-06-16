Workshop Abruzzo sul nuovo NSIS: presentato il Piano dati sanitari

PESCARA – Si terrà domani, mercoledì 17 giugno, nella sede dell’Agenzia Sanitaria Regionale, il workshop dedicato alla presentazione del Piano degli interventi per il rafforzamento della raccolta, elaborazione e produzione dei dati del nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) della Regione Abruzzo. L’iniziativa rientra nel Sub‑Investimento 1.3.2.2.3 del PNRR – Missione 6 Salute, nell’ambito delle attività della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario (DGSISS) del Ministero della Salute.
All’evento parteciperanno i professionisti della Regione e delle Asl. Interverranno Serena Battilomo, direttrice dell’Ufficio 3 del Ministero della Salute, Camillo Odio, direttore del Dipartimento Sanità, e Carla Sorrentino, dell’Ufficio Gestione Flussi Informativi Sanitari.
Il progetto di Potenziamento Dati e il percorso di valutazione
Nella prima parte del workshop verranno illustrati: il progetto di Potenziamento Dati, la metodologia adottata, gli obiettivi strategici, il Piano degli Interventi, frutto di un percorso di valutazione della maturità digitale avviato con il Ministero della Salute nell’aprile 2025.
Il lavoro ha coinvolto oltre 40 professionisti tra referenti regionali e delle quattro Aziende sanitarie, producendo 40 approfondimenti regionali, 6 approfondimenti aziendali, 1 focus regionale specifico.
Laboratorio interattivo “I cappelli per pensare”
La seconda parte dell’incontro sarà dedicata al laboratorio partecipativo “I cappelli per pensare”, una metodologia di pensiero strutturato che permette di analizzare un tema da prospettive diverse. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro, ciascuno focalizzato su uno degli interventi previsti dal Piano, guidati da un moderatore incaricato di facilitare il confronto.
L’iniziativa rappresenta un passaggio chiave nel percorso di digitalizzazione del sistema sanitario regionale, con l’obiettivo di migliorare qualità, tempestività e integrazione dei dati a supporto della programmazione e della governance sanitaria.