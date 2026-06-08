Abruzzo Trail 2026: presentazione ufficiale a L’Aquila

L’AQUILA – Si terrà domani, martedì 9 giugno, alle 10.30, nella Sala Celestino V di Palazzo Silone all’Aquila, la conferenza stampa di presentazione dell’Abruzzo Trail – MAGS Experience 2026, il grande evento dedicato al bikepacking, al gravel e alla mountain bike che attraverserà l’intero territorio regionale. Un percorso che unisce costa, aree interne, borghi storici, parchi nazionali e alcune delle località più rappresentative dell’Abruzzo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturale e culturale attraverso il turismo lento.

Durante l’incontro saranno illustrati il programma dell’edizione 2026, i tracciati previsti e le finalità di promozione turistica legate a un format che negli ultimi anni ha attirato appassionati da tutta Italia e dall’estero. L’Abruzzo Trail si conferma infatti una delle esperienze outdoor più attese, capace di coniugare sport, avventura e scoperta del territorio.

Alla conferenza stampa interverranno l’assessore regionale al Bilancio e allo Sport, Mario Quaglieri, insieme agli organizzatori Daniele Lucci e Moreno Agnellini, oltre ai rappresentanti dei Comuni coinvolti lungo il percorso. Un’occasione per presentare alla stampa e al pubblico un progetto che punta a rafforzare l’immagine dell’Abruzzo come regione ideale per il cicloturismo e le attività outdoor.

L’Abruzzo Trail – MAGS Experience 2026 si prepara così a diventare uno degli appuntamenti di punta dell’estate sportiva regionale, con un format che unisce sostenibilità, movimento e valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche.