Abruzzo, sostegno pendolarismo: dalla Commissione il progetto di legge

REGIONE – “Il progetto di legge recante Misure di sostegno al pendolarismo per gli studenti dei Comuni d’Abruzzo al di sotto dei 3000 è stato licenziato all’unanimità dalla II Commissione – Territorio, Ambiente e Infrastrutture“ lo dichiara in una nota Luca De Renzis, consigliere regionale ( Lega) nonché proponente della misura che approderà in Consiglio regionale nella seduta di domani, prosegue De Renzis “Grazie all’impegno di questa amministrazione regionale, che prosegue nel processo volto al miglioramento in termini di efficienza ed efficacia della spesa, abbiamo stravolto la legge approvata nella precedente legislatura che prevedeva una scontistica del 10% per gli studenti dagli 11 ai 26 anni residenti nelle aree interne escludendo diverse aree non considerate svantaggiate ma che di fatto lo sono, ad esempio il comune di Catignano, Nocciano, Picciano oltre ai Comuni delle altre Province. La Lega ha allargato questo piccolo ma significativo sostegno al pendolarismo a tutti i Comuni al di sotto dei 3000 abitanti e, per il mese di dicembre, ai Comuni fino a 5000 residenti“ conclude il consigliere leghista.

