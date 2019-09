Abruzzo, Sospiri su nomine Enti regionali

PESCARA – “Come delegatomi dalla Conferenza dei Capigruppo dello scorso 11 giugno, ai sensi del Regolamento del Consiglio regionale, ho provveduto a inviare agli Uffici di controllo le nomine degli Enti regionali la cui scelta ricade nelle competenze della Presidenza del Consiglio regionale. Tali scelte sono frutto di un importante lavoro di confronto con i Gruppi di maggioranza e di opposizione, in forma singola o associata, sulla base delle candidature pervenute da parte di chi aveva effettivamente presentato la propria domanda ai bandi lungamente pubblicati. Sulle figure individuate ora si procederà a un ulteriore controllo al fine di verificare il reale possesso dei requisiti tecnici e di onorabilità richiesti e dichiarati”.

Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ufficializzando la scelta dei primi nomi.

Di seguito si riportano le prime nomine: Ater di Chieti, Presidente Antonio Tavani, Consiglio d’Amministrazione Emanuela Malatesta e Antonio Di Renzo; Ater de L’Aquila, Presidente Isidoro Isidori, Consiglio d’Amministrazione Serena Parlante e Massimo Scimia; Ater di Teramo, Presidente Maria Ceci, Consiglio d’Amministrazione Rando Angelini e Giammario Cauti; Arap, Presidente Giuseppe Savini.

“Mancano ancora alcune nomine per una ragione molto semplice – ha ancora precisato il Presidente Sospiri -, ovvero oltre ai principi di qualità, competenza e onorabilità, va garantita anche la quota di genere, maschile e femminile, dunque in alcuni casi stiamo cercando la giusta rappresentanza di uomini e donne all’interno di tali Enti, operazione che verrà portata a termine nelle prossime ore. Per quanto riguarda le Adsu invece sono già state trasmesse al Presidente della Giunta regionale Marsilio le terne dei nomi per la scelta dei Presidenti e stiamo aspettando di ricevere tali terne per le successive determinazioni”.