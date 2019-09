Oktoberfest Pescara, il programma della 4° edizione

Dal 19 settembre al 13 ottobre al Konig Ludwig Bier-Keller N.2 festa tra musica, sapori, bierkultur dalla Baviera. Menù e specialità

PESCARA – Il König Ludwig Bier-Keller N.2 di Pescara organizza da giovedì 19 settembre e fino al 13 ottobre la quarta edizione dell’Oktoberfest. Andiamo a vedere cosa troveremo in questi giorni nel locale di via Marconi. Non mancheranno costumi, addobbi, musica, piatti originali e birra spezial. Ogni sera dalle 20 apertura botti “Spezial Bier Originale” e la live musik Luppoli Band. Sono previsti dei menù completi a partire da 15 euro comprensivi di birra. Si può richiedere una tessera dove per ogni poter raccogliere punti che serviranno per ottenere boccali di birra o t-shirt dell’evento.

MENÚ ORIGINALE OKTOBERFEST E PER BAMBINI

Come accennato a partire da 15 euro: stinco di porco, polletto ubriaco, spare ribs, salsicce baveresi, brezel, bratkartoffeln mentre il menù bambini costa 5 euro e comprende hot dog con patatine e bibita.

PROGRAMMA

GIOVEDÍ 19 SET

• Ore 20:00 APERTURA BOTTI di “Spezial Bier”

• Ore 21:30: Luppoli Band LIVE

VENERDÍ 20 SET

• Ore 20:00 APERTURA BOTTI di “Spezial Bier”

• Ore 21:30: Folklands acoustic duo

GIOVEDÍ 26 SET

• Ore 20:00 APERTURA BOTTI di “Spezial Bier”

• Ore 21:30: Vasco 3.0 by KOM (KOM da Vasco a noi)

GIOVEDÍ 3 OTT

• Ore 20:00 APERTURA BOTTI di “Spezial Bier”

• Ore 21:30: Marco Viccaro Bucalone one man band

VENERDÍ 11 OTT

• Ore 20:00 APERTURA BOTTI di “Spezial Bier”

• Ore 21:30: RADIO SUPERNOVA Electric Brit Night

(programma in aggiornamento)

Tutti i giovedì e venerdì LIVE MUSIK. Distribuzione Gadget Birrosi tutte le sere.

INFO E PRENOTAZIONI

König Ludwig Bier-Keller N.2 – Pescara

Viale Marconi 146 – PE

Telefono 0854510000, mobile 3382313027

Facebook: bierkeller2

Instagram: www.instagram.com/bierkeller