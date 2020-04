Abruzzo, Sospiri su richiesta fornitura mascherine gratuita ai cittadini

PESCARA – Visto che l’ultima ordinanza firmata dal Governatore Marsilio ha introdotto l’utilizzo obbligatorio delle mascherine a Pescara, Spoltore e Montesilvano, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha inoltrato una richiesta alla Protezione Civile regionale affinché venga predisposta l’immediata fornitura di mascherine da iniziare a distribuire gratuitamente alla popolazione almeno sino alla revoca delle misure più restrittive imposte dall’emergenza Covid-19.

“Sono assolutamente comprensibili le ragioni che hanno indotto il Presidente Marsilio, anche sotto la spinta dei sindaci, ad adottare una misura tanto stringente su Pescara, Montesilvano e Spoltore – ha detto il Presidente Sospiri –, confermando, da un lato, tutte le misure già in vigore tramite ordinanze sindacali, e, dall’altro, rendendo obbligatorio l’uso delle mascherine per tutti e in qualunque circostanza consentita, ovvero l’uscita per motivi di salute, per necessità, o per la spesa settimanale. È però altrettanto evidente che tale obbligo ha posto un problema serio e concreto ai cittadini perché è vero che non tutti sono riusciti a reperire una mascherina: molte farmacie, parafarmacie, persino i negozi di ferramenta, non hanno ricevuto forniture ormai da oltre un mese e non è facile pensare che 200mila cittadini, quanti sono i residenti dei tre comuni, siano riusciti a reperire un dispositivo, ricordando che, ad esempio, le mascherine chirurgiche vanno cambiate quotidianamente, e non tutte dunque sono lavabili, ovvero riutilizzabili. Che significa che tanti, troppi, cittadini oggi si sono ritrovati a rischio sanzione pur essendo incolpevoli. Questa consapevolezza ci obbliga a moltiplicare i nostri sforzi istituzionali: stamane ho inviato una lettera ufficiale al Responsabile della Struttura Speciale Emergenza – Smea, il dirigente Liberatore, sottolineando che ‘in seguito all’adozione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale numero 31, in riferimento al dispositivo che prevede che i cittadini sono chiamati ad adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stessi e gli altri dal contagio utilizzando la mascherina, ho chiesto di volersi attivare a rifornire i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore di idonei strumenti di protezione, appunto di mascherine, per rendere possibile, ai circa 200mila cittadini residenti, l’ottemperanza a quanto indicato nell’ordinanza per tutti i giorni di validità del provvedimento. Tale fornitura mi pare necessaria perché non mi pare percorribile il suggerimento di sostituire la mascherina, in caso di assenza, con una sciarpa: credo infatti che i 25 gradi di temperatura registrati oggi sulla costa, rendano impraticabile l’uso di una sciarpa al posto di un dispositivo di cotone leggero limitato alla copertura di naso e bocca”.

