Anche l’Abruzzo al IV Slow Wine Fair: i 49 espositori presenti

BOLOGNA – L’Abruzzo è tra i protagonisti della quarta edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 23 al 25 febbraio 2025. Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, rappresenta l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition e quest’anno riunisce circa 1200 espositori provenienti da 30 Paesi e da tutte le regioni italiane intorno al tema della sostenibilità del packaging e della logistica della filiera vitivinicola. Inoltre, per la prima volta l’evento si svolge in contemporanea con il nuovo format di SANA Food, dedicato al mondo della sana alimentazione fuori casa.

L’Abruzzo è spesso descritto come un territorio dal carattere duale, che unisce l’anima montanara a quella marittima. La sua diversità geografica si riflette in una tradizione vinicola altrettanto variegata e affascinante, che si fonda su due vitigni autoctoni di grande pregio e sulla classica triade Trebbiano, Montepulciano e Cerasuolo d’Abruzzo, cuore pulsante dell’enologia abruzzese, che si esprime in numerosi stili e interpretazioni, capaci di soddisfare ogni palato e portafoglio. L’Abruzzo del vino è una realtà complessa e stratificata, dove convivono grandi cooperative con una lunga storia alle spalle, tenute di medie dimensioni che hanno contribuito a portare il nome della regione nel mondo, e piccole aziende agricole che rappresentano il nuovo fermento creativo del territorio. Queste ultime, in particolare, si distinguono per un approccio spesso radicale e sperimentale, sposando pratiche di coltivazione biologica e biodinamica, in linea con una crescente sensibilità verso la sostenibilità. Queste ultime due stagioni hanno lasciato pochi dubbi su quale sia la principale sfida da affrontare in futuro: il cambiamento climatico.

L’annata 2023 è stata segnata da condizioni climatiche difficili, con piogge incessanti tra maggio e giugno che hanno messo a dura prova i vigneti, specialmente nel Chietino, causando perdite significative a causa della peronospora, con danni che hanno toccato anche l’80 per cento del raccolto. L’annata 2024, al contrario, ha visto un ritorno a una condizione di siccità e stress idrico ormai perenne. La mancanza d’acqua sembra la vera preoccupazione, e non solo per l’Abruzzo. Per contrastare le temperature medie sempre più elevate è chiaro il trend di cercare nuove posizioni in altura, esposizioni più fresche, o in alternativa modificare la gestione del verde, con le rese o in vendemmie scalari, lavorando anche sulla tradizionale pergola abruzzese. Chi ragiona in un’ottica a lungo termine si orienta verso un approccio olistico che punta a rafforzare la vite, incrementare la biodiversità, la vitalità dei suoli e, più in generale, a stabilizzare le forze interconnesse dell’ecosistema vigna. Di certo, oggi in vigna l’imprevedibilità del clima richiede conoscenza, sensibilità, prontezza e il coraggio di correre rischi, specialmente per chi rifiuta facili scorciatoie chimiche.

I 48 espositori abruzzesi presenti a Slow Wine Fair

Provincia di Chieti

Agricola Olivia – Casalbordino

Azienda Tilli – Casoli

Buzzarone_Vignaiolo In Castelferrato – Torrevecchia Teatina

Cantina Wilma – Chieti

Cantine Caravaggio – Rocca San Giovanni

Celenza Vini – Vasto

Consorzio Tutela Vini D’Abruzzo – Ortona

Fontefico – Vasto

Giuseppe Simigliani – Ripa Teatina

Maligni – Chieti

Marchioli Wines – Casalbordino

Nododivino – Ortona

Pasetti – Francavilla Al Mare

Pesolillo Tenuta Agricola – Chieti

Rabottini Vini – Chieti

Tenute Inverso – Ortona

Zappacosta Vini – Chieti

Provincia dell’Aquila

Barone Cornacchia – Torano Nuovo

Cataldi Madonna – Ofena

Pescara vini Di Pescara Guerino – Pratola Peligna

Tenuta Morganti – Torano Nuovo

Provincia di Pescara

Caprera – Pietranico

Chiusa Grande – Nocciano

Cingilia – Cugnoli

Marina Palusci – Pianella

Rosarubra – Pietranico

Speranza – Rosciano

Tenuta Tre Gemme – Catignano

Vignaioli Rock – Montesilvano

Provincia di Teramo

Abbazia Di Propezzano – Morro D’Oro

Ausonia – Atri

Casachiara – Castellalto

Casal Dell’Arco – Mosciano Sant’angelo

Centorame – Casoli Di Altri

Ciccone – Bisenti

Di Ubaldo – Sant’Egidio Alla Vibrata

Fattoria Nicodemi – Notaresco

Hadrianum – Atri

Maurizi – Controguerra

Monti – Controguerra

Podere San Biagio – Controguerra

San Lorenzo Vini – Castilenti

Santone Vini – Notaresco

Tenuta I Fauri – Ari

Tenuta Terraviva – Tortoreto

Tenuta Trium – Notaresco

Valori – Sant’Omero

L’Abruzzo nella Fiera dell’Amaro d’Italia

A Slow Wine Fair l’Abruzzo è rappresentato anche nella Fiera dell’Amaro d’Italia, organizzata in collaborazione con Amaroteca e ANADI – Associazione Nazionale Amaro d’Italia. La quinta edizione torna a BolognaFiere con tante novità, come l’area dedicata agli spirits, e 26 realtà da 13 regioni italiane, selezionate secondo precisi criteri, quali l’utilizzo di ingredienti locali e provenienti da coltivazioni sostenibili e di prodotti a basso impatto ambientale. Dall’Abruzzo torna Scuppoz, che a Campli (Te) dal 1982 produce liquori nel rispetto della natura e della comunità, tra cui spiccano la Genziana delle Pecore, la Ratafià e il Gin Agrumatico.

La masterclass

Il 24 febbraio alle 13.30, l’Abruzzo è rappresentato all’interno di una degustazione esclusiva di grandissimi vini selezionati dall’azienda di distribuzione Kippis. Sempre il lunedì alle 14, si svolge invece una masterclass dedicata al Cerasuolo, vino che sta diventando estremamente contemporaneo, in un’epoca in cui gli appassionati cercano prodotti meno ricchi di struttura, più beverini e gastronomici. Jonathan Gebser, vice curatore di Slow Wine e Davide Acerra, direttore del Consorzio Vini D’Abruzzo, presentano una selezione di sei etichette, tutte recensite nella guida Slow Wine, di questo vino rappresentativo della tradizione produttiva della regione.

La Fiera

