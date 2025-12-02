Abruzzo, scuolabus per comuni montani: al via le domande

REGIONE – Dal 9 dicembre 2025 i comuni montani e semi montani dell’Abruzzo potranno presentare alla Regione la manifestazione d’interesse per ottenere uno scuolabus destinato al trasporto scolastico. L’iniziativa, finanziata dal Fondo nazionale per la Montagna (Fosmit), mira a sostenere i centri più piccoli spesso privi di risorse per acquistare mezzi propri.
L’assessore agli Enti locali Roberto Santangelo (nella foto) ha sottolineato che si punta a mezzi elettrici o ibridi, a basso impatto ambientale, con premialità per i comuni che presenteranno progetti condivisi su più territori.
Il percorso prevede due fasi:
Manifestazione di interesse entro il 22 dicembre, con la presentazione dei progetti.
Graduatoria di merito e successivo acquisto degli scuolabus da parte della Regione per i comuni selezionati.
La misura dispone di una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro e le domande vanno inviate all’indirizzo dpg028@pec.regione.abruzzo.it.