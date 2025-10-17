Abruzzo presenta il catalogo digitale turistico: promozione globale e rete locale

L’AQUILA – Il 16 ottobre, nella Sala Ipogea del Consiglio regionale a L’Aquila, è stato presentato il primo catalogo digitale integrato dell’offerta turistica abruzzese, un progetto innovativo promosso dal Gruppo di Sviluppo Territoriale (GST) con il sostegno della Fondazione CREA – Regione Abruzzo.

L’assessore regionale Roberto Santangelo ha sottolineato come il catalogo valorizzi l’Abruzzo come destinazione di lusso autentico, puntando su borghi, tradizioni, natura e ospitalità. L’obiettivo è destagionalizzare il turismo e rafforzare la filiera locale, coinvolgendo operatori, artigiani e produttori.

Il progetto è accompagnato da una campagna globale di promozione, già avviata con la proiezione dello spot ufficiale su Times Square, e mira a esportare il made in Abruzzo nei mercati nordamericano ed europeo attraverso tour operator e agenzie estere.