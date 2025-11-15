Home » Attualità » Abruzzo, Poste Italiane sostiene la Colletta Alimentare 2025
Abruzzo, Poste Italiane sostiene la Colletta Alimentare 2025

Il 15 novembre Poste Italiane sostiene la Colletta Alimentare in Abruzzo con 13 mezzi ecologici per aiuti a 1,7 milioni di persone

da Marina Denegri
REGIONE – Poste Italiane sostiene anche in Abruzzo la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma domani 15 novembre, con una flotta di 13 mezzi aziendali a basse emissioni per il trasporto degli alimenti raccolti nei supermercati aderenti. Con quest’iniziativa il Gruppo conferma il forte impegno sociale, in linea con i valori di sostenibilità, inclusione e vicinanza alle comunità che da sempre ne ispirano l’azione.

I veicoli messi a disposizione da Poste Italiane provvederanno a distribuire i prodotti alimentari alle oltre 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada) che sostengono circa 1.750.000 persone.

Dal 1997 la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata da Banco Alimentare Ets, è un importante momento di solidarietà e di aiuto concreto e diretto alle famiglie bisognose. Sarà possibile donare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno o carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso in quasi 12.000 supermercati in tutta Italia.