Promozione Abruzzo girone B: risultati della 19ª giornata del 18 gennaio 2026

REGIONE – La 19ª giornata del girone B di Promozione, disputata il 18 gennaio 2026, regala gol, equilibrio e risultati che iniziano a pesare nella corsa alle prime posizioni. L’Atessa Calcio firma la vittoria più larga del turno, superando nettamente lo Spoltore per 5-1 e confermando un momento di grande solidità offensiva.

Successo importante anche per il Città di Chieti, che batte il Lauretum 1952 per 3-1, mentre il Francavilla Calcio 1927 conquista tre punti preziosi grazie all’1-0 sull’Elicese. Colpo esterno del San Giovanni Teatino, che si impone 2-0 sul campo del Maiella Rapino.

Vittorie di misura anche per Montesilvano Calcio 1954, Roccaspinalveti e Union Fossacesia, tutte vincenti per 1-0 rispettivamente contro Castrum Silvi, Real Casale e Rosciano Calcio. Due invece i pareggi della giornata: 1-1 tra Virtus Castel Frentano e Ortona Calcio, e stesso risultato nella sfida equilibrata tra Vis Pescara e San Vito ’83.

Un turno che conferma la competitività del girone, con distacchi ridotti e una lotta serrata sia nelle zone alte che in quelle calde della classifica.