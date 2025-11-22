Le Donne fanno GOL: formazione e lavoro contro la violenza

VASTO – La Regione Abruzzo ha presentato a Pescara il progetto “Le Donne fanno GOL”, un tour regionale che partirà il 25 novembre da Vasto in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, illustrata dall’assessore Tiziana Magnacca (nella foto), punta a promuovere formazione, occupabilità e indipendenza economica femminile come strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Grazie a una dotazione di 7,2 milioni di euro del Programma GOL, la Regione rafforzerà percorsi di aggiornamento rivolti a disoccupati e categorie fragili, con particolare attenzione alle donne, il cui tasso di occupazione in Abruzzo è fermo al 36,1% contro il 53% maschile.

Il tour coinvolgerà scuole, istituzioni, centri per l’impiego e centri antiviolenza attraverso incontri, testimonianze e momenti di formazione. La prima tappa sarà al Liceo Artistico “Pantini-Pudente” di Vasto, dove la maggioranza degli studenti è femminile, seguita da Lanciano, Ortona, Avezzano e Giulianova.

Magnacca ha sottolineato che offrire competenze e strumenti per entrare e restare nel mercato del lavoro significa autonomia e possibilità di uscita da situazioni di fragilità, comprese quelle legate alla violenza. L’obiettivo è diffondere consapevolezza e orientare le ragazze verso percorsi che rafforzino prospettive lavorative e libertà personale.