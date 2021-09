“Abruzzo Italico”, escursione narrata sul Monte Pallano: ecco quando

L’escursione narrata tra le mura megalitiche poste sulla cima del Monte Pallano si svolgerà domenica 26 settembre

TORNARECCIO – Domenica 26 settembre alle ore 9.30, presso il Parco Archeologico Naturalistico di Monte Pallano (CH), avrà luogo l’evento “Abruzzo Italico”, un’escursione narrata tra le mura megalitiche poste sulla cima dello stesso monte, in cui verranno rievocate le gesta dei leggendari popoli italici attraverso racconti tradizionali, musiche popolari, letture e narrazioni tra mito e storia.

Il cammino di NatuRacconta questa volta ci porterà sul mitico Monte Pallano, dove grandi pietre poste lì in cima da tempo immemorabile narrano una storia antica, leggendaria e avvincente, capace di vibrare profondamente nell’animo di chi riesce ad ascoltarla.

E’ la storia di uomini che l’immaginario popolare identificò in giganti guerrieri, meglio conosciuti come “paladini”. Si tratta in realtà di uomini e donne dei lontani popoli italici e della loro straordinaria epopea. Era il 90 a.C. circa quando quelle genti – che già da millenni abitavano larga parte dei territori della penisola – conseguentemente alla Guerra Sociale intrapresa contro la Repubblica di Roma decisero di organizzarsi e allearsi, dando per la prima volta vita a una vera e propria nazione che nella loro lingua chiamarono Viteliu, ovvero Italia.

Sul Monte Pallano scorgeremo gli stessi meravigliosi orizzonti e panorami conosciuti dagli antichi guerrieri Safinos, popolo libero e fiero, arroccati sui loro oppidum di cui restano alcuni strabilianti tratti sotto forma di mura megalitiche. Infine – ma non ultima – la bellezza della natura circostante, con la Maiella e il lago del Sangro sullo sfondo di uno dei paesaggi più suggestivi d’Abruzzo.

Tra cammino, natura e racconti, attraverso le narrazioni artistiche di Marcello Sacerdote che interpreterà letture teatrali, storie, suoni e leggende della tradizione popolare. Insieme alla cronaca storica e alle preziose testimonianze dello scrittore/giornalista Nicola Mastronardi, autore dei noti romanzi “Viteliu” e “Figli del Toro”.

Un viaggio per tutti in una memoria tanto antica quanto viva nel presente, un viaggio verso la libertà.

L’escursione sarà guidata da Francesca Mastromauro di Camminare in Abruzzo, che con esperienza e passione ci accompagnerà passo passo alla scoperta degli ambienti naturali e delle loro sorprendenti caratteristiche.

Gli interpreti principali dell’evento saranno Marcello Sacerdote (attore, musico e contastorie), Nicola Mastronardi (giornalista, scrittore e autore dei romanzi “Viteliu” e “Figli del Toro”) e Francesca Mastromauro (Guida AMM – maestra di escursionismo).

L’appuntamento è inserito all’interno del programma 2021 di NATURACCONTA, progetto di Escursioni e Camminate con Teatro, Racconti e Musica, nato dalla collaborazione tra CuntaTerra e Camminare in Abruzzo.

Programma

– Ritrovo presso il parcheggio dell’ex Ristoro dei Paladini | ore 9.30

– Spostamento al punto di Partenza | ore 10.00

Inizio dell’escursione, intervallata da tappe di racconti, musica e narrazioni.

– Arrivo alle mura megalitiche e visita del sito | ore 11.00

– Arrivo alle rovine di Pallanum e visita del sito | ore 12.00

– Pausa pranzo al sacco in area verde | ore 13.00

A seguire fine esperienza, degustazione di mieli presso l’azienda Apicoltura Tieri a Tornareccio www.apicolturatieri.it (prenotazione obbligatoria)

Nel pomeriggio vi consigliamo la partecipazione alla bellissima manifestazione REGINA DI MIELE che si terrà nel paese di Tornareccio.

SCHEDA TECNICA

Dislivello: 100 m

Distanza 3.00 Km

Difficoltà: Facile

COSTO

€ 20,00 adulti

€ 8,00 bambini (fino a 13 anni)

Il costo comprende l’escursione guidata, narrazioni storiche, racconti teatrali con musica popolare dal vivo e assicurazione RCT

INFO E PRENOTAZIONI

– Prenota online http://www.camminareinabruzzo.it/form-di-prenotazione/

– Francesca 335 7589738 (anche messaggio WhatsApp)