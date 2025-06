ROMA – Partecipazione e vivo interesse alla conferenza stampa di presentazione dell’Abruzzo Gran Tour – Circuito di Avezzano 2025, svoltasi nella prestigiosa Sala “Caduti di Nassiriya” del Senato della Repubblica. L’evento, giunto alla sua 14ª edizione per il circuito cittadino e alla 4ª per il Gran Tour, si svolgerà dal 2 al 6 luglio, attraversando con le auto storiche le più affascinanti strade d’Abruzzo, con l’ormai celebre circuito in notturna nel centro di Avezzano come momento clou.

La manifestazione, riconosciuta tra le più importanti del panorama nazionale, è inserita nel prestigioso “Circuito Tricolore” promosso da ASI – Automotoclub Storico Italiano.

A fare gli onori di casa è stato il Senatore Guido Liris, che ha presentato l’appuntamento come ” esempio virtuoso di promozione dell’Abruzzo interno”. Argomento rilanciato dal collega Senatore Etelwardo Sigismondi, dall’Onorevole Guerino Testa e dal Vicepresidente della Fondazione Carispaq, Pierluigi Panunzi, da anni al fianco della manifestazione con un sostegno concreto.

L’Assessore regionale al Bilancio Mario Quaglieri ha rappresentato la regione: “Il Gran Tour, – ha detto Quaglieri – così come il Giro ciclistico d’Italia, è una vetrina internazionale per l’Abruzzo.”

Il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha parlato di “Modello Avezzano” per la capacità di costruire eventi con significative partnership istituzionali: “Abbiamo creduto sin dall’inizio nella forza di questo progetto. Il Circuito di Avezzano è oggi uno degli appuntamenti più significativi dell’anno.”

Felice Graziani, “patron” della manifestazione, ha illustrato i dettagli dell’edizione 2025, annunciando la partecipazione di vetture storiche rare e prestigiose, provenienti in buona parte dall’estero, che affronteranno un percorso che tornerà a toccare numerosi borghi della provincia dell’Aquila, con una significativa deviazione nella provincia di Rieti, a testimonianza di una vocazione interregionale in costante crescita”.

Una novità importante riguarda la dedica ufficiale dell’edizione 2025 all’Anno Giubilare:

“Per questa occasione speciale – ha annunciato Graziani – l’Abruzzo Gran Tour sosterà in alcuni dei luoghi sacri più affascinanti del Centro-Sud Italia, permettendo ai partecipanti di visitare chiese, monasteri e basiliche di grande rilievo storico e artistico.”

Da segnare in agenda, infine, l’appuntamento del 1° luglio, giorno della conferenza stampa e presentazione ufficiale del Circuito di Avezzano presso i Cunicoli di Claudio, straordinario sito archeologico alle porte della città, alla presenza dei sindaci dei comuni interessati dal percorso. Un incontro suggestivo che anticiperà l’avvio della manifestazione, nel segno della storia e della cultura locale.

Non è mancato un momento di commozione nel ricordare il Cav. Donato Lombardi, appassionato sostenitore del Circuito, cui sarà dedicato il Trofeo “Targa Presider”, a perenne memoria del suo impegno.

A condurre la conferenza al Senato è stata chiamata la giornalista e showgirl Emanuela Titocchia, madrina dell’evento, che accompagnerà la manifestazione.

Appuntamento quindi al 1° luglio ai Cunicoli di Claudio, e dal 2 al 6 luglio sulle strade dell’Abruzzo: i motori sono già caldi, e la passione è pronta a ruggire.