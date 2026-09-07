Abruzzo Economy Summit 2026: all’Aurum due giorni su economia, innovazione e IA

PESCARA – L’Abruzzo si prepara a ospitare due giornate di confronto di alto livello con la sesta edizione dell’Abruzzo Economy Summit – Stati Generali dell’Economia, in programma il 24 e 25 settembre all’Aurum di Pescara. Macroeconomia, infrastrutture, geopolitica, innovazione e intelligenza artificiale saranno al centro di una rassegna che riunirà protagonisti nazionali e internazionali del mondo politico, istituzionale e produttivo.

Alla presentazione in Regione sono intervenuti il presidente Marco Marsilio, l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il titolare di Mirus Michele Russo e la direttrice di Confimi Industria Abruzzo Alessandra Relmi. Marsilio ha evidenziato la crescita dell’Abruzzo negli ultimi anni, con un aumento del PIL dell’8,1% dal 2019, risultati occupazionali in miglioramento – soprattutto per l’occupazione femminile – e record nel turismo e nel traffico aeroportuale. Un quadro che, ha sottolineato, conferma la vitalità del sistema produttivo regionale e la bontà delle politiche di sviluppo adottate.

L’assessore Magnacca ha parlato di un Abruzzo finalmente centrale nel dibattito economico nazionale, con indicatori regionali che in alcuni casi superano quelli italiani. Tra i dati più significativi, il miglioramento della disoccupazione che cresce più rapidamente della media nazionale.

Il Summit ospiterà figure di primo piano come la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani e il vicepresidente del Comitato esecutivo del Gruppo Parlamentare Nazionale Ucraino Oleksandr Korniienko. Grande attesa anche per RoBee, il robot umanoide cognitivo sviluppato da un’azienda italiana leader nella robotica cognitiva, che sarà protagonista di una dimostrazione dal vivo. Sul palco interverrà anche Fabio Puglia, fondatore e presidente di Oversonic Robotics, per approfondire l’impatto dell’IA sulla competitività del Paese.

Il programma del 24 settembre prevede l’apertura dei lavori dell’assessore Magnacca, seguita dagli interventi del direttore Svimez Luca Bianchi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra. A seguire, un focus sugli scenari internazionali con Korniienko e il senatore Pier Ferdinando Casini. Nel pomeriggio spazio al settore energetico e al nucleare con i vertici di Enel, Edison, Renexia e rappresentanti del MASE.

La giornata del 25 settembre sarà dedicata a logistica e trasporti con i vertici di ITA Airways, SDA – Poste Italiane e Strada dei Parchi, seguita da un approfondimento geopolitico con l’analista Dario Fabbri e dall’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani. La chiusura sarà affidata al presidente Marsilio, dopo la dimostrazione di RoBee e l’intervento di Puglia sulle nuove tecnologie.