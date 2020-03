Abruzzo, dalla Regione un solo bollettino quotidiano su emergenza Covid 19

Sarà inviato nel pomeriggio

PESCARA – A causa dell’aumento del numero dei casi registrato negli ultimi giorni e delle ripetute modifiche alle ordinanze nazionali sulla comunicazione dei dati dei contagi, a partire da oggi la Regione Abruzzo fornirà un solo aggiornamento quotidiano sull’andamento dell’emergenza Covid 19. Il bollettino verrà inviato nel pomeriggio.

Il criterio adottato, così come avvenuto fin dall’inizio dell’emergenza nella gran parte delle Regioni italiane, sarà quello di comunicare i nuovi casi su base provinciale (che in Abruzzo coincidono con i territori delle Asl) e non comunale.

A cadenza non quotidiana, invece, sarà trasmesso un aggiornamento statistico dei casi positivi Comune per Comune.