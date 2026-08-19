Conferenza socio-sanitaria, la Regione rafforza il raccordo con gli enti locali

REGIONE – La Regione Abruzzo rafforza il dialogo con i territori e avvia un nuovo modello di coordinamento tra istituzioni, enti locali e sistema sanitario. È stata infatti istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, organismo che punta a migliorare il raccordo tra Regione, Comuni e Province, garantendo una partecipazione più ampia e strutturata delle autonomie locali nei processi decisionali in materia di salute e welfare.

La Conferenza nasce con obiettivi chiari: favorire la collaborazione interistituzionale, assicurare il coinvolgimento dei territori nella definizione delle politiche sanitarie e contribuire alla valutazione dei fabbisogni assistenziali della popolazione. Ne fanno parte l’assessore alla Salute, che coordina i lavori, l’assessore al Sociale, l’assessore al Bilancio, i presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle Asl e i rappresentanti di Anci, Upi e Uncem, in un quadro che valorizza il ruolo delle autonomie locali.

«Diamo attuazione alle previsioni normative statali e regionali – spiega l’assessore Nicoletta Verì – creando un sistema che favorisce il raccordo e la collaborazione con gli enti territoriali. Questo ci permetterà di coinvolgere in modo concreto tutti gli attori nelle scelte programmatorie e gestionali, così da adottare decisioni realmente aderenti alle esigenze dei diversi territori sul fronte dell’integrazione socio-sanitaria».

L’assessore Roberto Santangelo evidenzia come la Conferenza rappresenti un passo avanti nella definizione degli obiettivi amministrativi e politici della Regione: «Con questo organismo puntiamo a un confronto continuo con le realtà locali, condividendo l’intero percorso dei provvedimenti, comprese le criticità. Sono convinto che questo tavolo saprà offrire un contributo decisivo all’integrazione socio-sanitaria, analizzando ogni aspetto fin dall’inizio».

La costituzione della Conferenza permanente segna un passaggio strategico per la programmazione sanitaria regionale, introducendo un metodo di lavoro più partecipato, capace di valorizzare le specificità dei territori e di migliorare la qualità delle politiche socio-sanitarie in Abruzzo.