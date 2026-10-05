Poste Italiane, webinar gratuiti su risparmio e investimenti: 4 appuntamenti in Abruzzo

ROMA – Quattro appuntamenti gratuiti dedicati all’educazione finanziaria e alla gestione del risparmio. È l’iniziativa promossa da Poste Italiane nell’ambito del progetto “Educazione Finanziaria”, pensato per aiutare i cittadini a sviluppare maggiore consapevolezza economica, previdenziale e assicurativa.

I webinar, dal titolo “Il risparmio e gli investimenti”, si terranno martedì 6 e giovedì 8 ottobre, con due sessioni giornaliere in programma alle ore 10 e alle ore 16. Durante gli incontri, esperti del settore offriranno consigli pratici per gestire al meglio i propri risparmi, pianificare gli investimenti e migliorare il benessere finanziario personale e familiare.

L’iniziativa si inserisce nella World Investor Week, la Settimana Mondiale dell’Investitore promossa dall’International Organization of Securities Commissions (IOSCO), in calendario dal 5 all’11 ottobre, con l’obiettivo di diffondere una maggiore cultura finanziaria e supportare cittadini e famiglie nelle scelte economiche quotidiane.

Particolare attenzione è riservata all’inclusione: il webinar delle 10 di martedì 6 ottobre e quello delle 16 di giovedì 8 ottobre saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, la Lingua Italiana dei Segni.

Per partecipare gratuitamente è sufficiente registrarsi nell’area dedicata all’Educazione Finanziaria sul sito di Poste Italiane, dove sono disponibili anche approfondimenti, contenuti multimediali e la serie podcast “Generazione EF – Una vita di benessere”, che propone suggerimenti pratici per affrontare le principali sfide economiche nelle diverse fasi della vita.

L’iniziativa conferma l’impegno di Poste Italiane nella promozione dell’educazione finanziaria, della sostenibilità e della responsabilità sociale, in linea con i principi ESG promossi a livello internazionale.