Abruzzo, 47 milioni per la sicurezza dei fiumi

REGIONE – Prosegue l’impegno della Regione Abruzzo nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella mitigazione del rischio alluvioni. A renderlo noto è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis, che annuncia un piano di interventi da 47 milioni di euro finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso una Deliberazione CIPESS.

Il programma nasce dalla collaborazione tra gli uffici regionali e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e prevede opere strategiche per ridurre il rischio idraulico nelle aree più vulnerabili del territorio abruzzese, garantendo una maggiore tutela per cittadini, infrastrutture e attività produttive.

Gli interventi hanno già ottenuto il parere favorevole dell’Autorità di Bacino, passaggio fondamentale per assicurare la coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) recentemente approvato. Grazie all’avanzato livello progettuale, potranno essere avviate in tempi rapidi le attività necessarie all’apertura dei cantieri.

Nel dettaglio, il piano finanzia la riduzione del rischio idraulico nel bacino dei fiumi Fino-Tavo-Saline con il secondo lotto sul fiume Saline (10,19 milioni di euro), la realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Aterno per la messa in sicurezza della città dell’Aquila (18,25 milioni), il secondo lotto degli interventi di mitigazione sul fiume Foro in contrada Foro (10,5 milioni) e la sistemazione idraulica del fiume Tronto dalla SS16 fino alla foce (8,25 milioni).

“Con questo programma di investimenti da 47 milioni di euro interveniamo concretamente su alcune delle principali criticità del territorio regionale, finanziando opere attese da tempo e rafforzando la prevenzione del rischio idrogeologico”, ha dichiarato D’Annuntiis. “Gli interventi contribuiranno a rendere le comunità abruzzesi più sicure e resilienti di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, favorendo al tempo stesso la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile dei territori”.