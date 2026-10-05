Lanciano, successo per la prima edizione di Piacere, Abruzzo!

LANCIANO – Si è conclusa con un bilancio positivo la prima edizione di “Piacere, Abruzzo!”, il Salone regionale del Turismo che per tre giorni ha trasformato il Polo Fieristico di Lanciano nel punto di riferimento per operatori, istituzioni, imprese e visitatori interessati alle potenzialità turistiche dell’Abruzzo.

L’evento ha rappresentato una vetrina strategica per la promozione della destinazione Abruzzo, favorendo il confronto tra gli attori del settore e confermando la capacità del territorio di presentarsi in maniera coordinata sui mercati nazionali e internazionali.

Nei due padiglioni del quartiere fieristico sono state ospitate oltre 130 realtà espositive, 40 buyer e tour operator provenienti dall’Italia e dall’estero, oltre a 25 appuntamenti tra workshop, talk e presentazioni. Numerose anche le occasioni di networking che hanno coinvolto strutture ricettive, associazioni di categoria, enti locali e imprese del comparto turistico.

Soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Daniele D’Amario, che ha evidenziato come il successo della manifestazione confermi la validità delle strategie messe in campo per rafforzare il posizionamento turistico dell’Abruzzo. Un trend sostenuto anche dai dati più recenti, che registrano una crescita del 14% delle presenze turistiche straniere nei primi sei mesi del 2026 e un traffico vicino al milione di passeggeri all’Aeroporto d’Abruzzo nei primi otto mesi dell’anno.

Durante il Salone è stata raccontata l’intera offerta turistica regionale, dal mare alla montagna, passando per borghi, aree interne, cammini, sport outdoor, enogastronomia, cultura, benessere, cineturismo, turismo accessibile e camperismo. Un mosaico di esperienze sintetizzato dal claim scelto per la manifestazione: “L’Abruzzo non si sogna, si vive”.

Tra gli spazi più visitati, lo stand istituzionale della Regione Abruzzo, realizzato in collaborazione con le Camere di Commercio regionali nell’ambito del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione del territorio e delle eccellenze abruzzesi. L’area espositiva ha ospitato anche il Parco Nazionale della Maiella, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e i Cammini riconosciuti dall’Albo regionale, offrendo una panoramica completa delle opportunità legate al turismo lento, alla sostenibilità ambientale e alla scoperta dei territori meno conosciuti.

La chiusura della prima edizione di “Piacere, Abruzzo!” lascia così un segnale importante per il futuro del comparto, rafforzando la promozione integrata della regione e creando nuove opportunità di sviluppo per imprese e destinazioni turistiche.