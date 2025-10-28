Abruzzo: bando per residenze artistiche 2025

REGIONE – La Regione Abruzzo ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare fino a tre progetti di residenza per artisti, con l’obiettivo di valorizzare lo spettacolo dal vivo e rafforzare il legame tra artisti, territori e comunità locali. Il bando, frutto di un accordo con il Ministero della Cultura, dispone di una dotazione complessiva di 145 mila euro, con un contributo regionale che potrà coprire fino all’80% dei costi, per un massimo di 48 mila euro a progetto.

Le residenze artistiche ammissibili devono essere promosse da soggetti professionali attivi nel settore dello spettacolo dal vivo e devono coinvolgere artisti esterni rispetto alla compagnia promotrice. Sono escluse dall’avviso le grandi istituzioni teatrali e coreutiche nazionali. Le domande possono essere presentate tramite la piattaforma Sportello Regione Abruzzo entro le ore 14:00 del 10 novembre 2025.