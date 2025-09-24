Abruzzo accoglie JTB: turismo giapponese in arrivo

L’AQUILA – Il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, ha partecipato, questa mattina, all’educational tour organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara insieme alla Regione Abruzzo e alla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, che ha portato in regione la JTB – Japan Travel Bureau, il più grande tour operator giapponese e tra i leader mondiali del settore.

La delegazione nipponica sta scoprendo alcune delle località simbolo dell’Abruzzo, tra cui Campo Imperatore, Santo Stefano di Sessanio, L’Aquila, Sulmona, Scanno, Vasto e la Costa dei Trabocchi, con l’obiettivo di valutare l’inserimento della regione nei pacchetti turistici dedicati al mercato giapponese.

L’iniziativa si concluderà con un incontro B2B a Pescara tra gli operatori turistici locali e i rappresentanti della JTB.