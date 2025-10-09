Abruzzo: 3,5 milioni per valorizzare il comprensorio del Voltigno

PESCARA – È stato firmato oggi in Regione, a Pescara, il protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e i Comuni di Civitella Casanova, Villa Celiera e Carpineto della Nora per il progetto di valorizzazione dell’accesso al comprensorio turistico del Voltigno. L’intervento, finanziato con 3,5 milioni di euro dal POC Abruzzo 2014–2020, punta a migliorare l’accessibilità carrabile, ciclabile e pedonale, potenziare le infrastrutture stradali e creare aree di sosta per trekking, sci di fondo e turismo naturalistico.

Il presidente Marco Marsilio ha evidenziato l’importanza di rendere fruibili anche i luoghi meno noti, ascoltando le comunità locali e promuovendo uno sviluppo turistico sostenibile. L’assessore Umberto D’Annuntiis ha sottolineato che l’accordo permetterà di avviare lavori attesi da anni, con interventi su strade, sentieri, segnaletica e parcheggi. La piena attuazione è prevista entro il 31 dicembre 2026, nel rispetto della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio montano.