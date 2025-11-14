Abruzzo, 3,5 milioni per il rimborso dei libri di testo 2025/2026

REGIONE – Ammontano a 3,5 milioni di euro le risorse che la Regione Abruzzo ha trasferito ai Comuni abruzzesi per il rimborso dei libri di testo, totale o parziale, alle famiglie per l’anno scolastico 2025/2026. Lo rende noto l’assessore all’Istruzione, Roberto Santangelo, dopo che la Giunta regionale ha dato il via libera al riparto dei fondi stessi ai comuni. L’approvazione del riparto dà avvio alla fase successiva della procedura per il rimborso dei libri di testo.

“I comuni – spiega l’assessore Santangelo – ora dovranno pubblicare gli avvisi pubblici. La Giunta regionale ha anche indicato i criteri per accedere al rimborso delle spese sui quali gli avvisi dovranno muoversi, a partire dall’Isee che non dovrà superiore a 15.493 euro. Sappiamo benissimo – ha aggiunto l’assessore – che la misura è particolarmente attesa dalle famiglie che hanno affrontato all’inizio dell’anno scolastico una spesa rilevante per garantire i libri di testo ai propri figli”.

Nel provvedimento che dispone il riparto delle somme la Giunta regionale ha anche indicato il tetto massimo di rimborso per ogni studente: per gli studenti che adempiono l’obbligo scolastico, e cioè l’intero ciclo di scuola media e i primi due anni di scuola superiore, l’importo massimo di rimborso è di 228,37 euro, mentre per gli altri studenti delle scuole superiori, e cioè dal terzo in poi, il tetto di rimborso è stato fissato a 167,48 euro.